Paulinho’nun Al-Ahli ile anlaştığı iddia edildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:31

Foot Mercato’da yer alan haberde, Brezilyalı oyuncu Paulinho’nun Al-Ahli ile görüştüğü ve önümüzdeki hafta transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Al-Ahli’nin 32 yaşındaki oyuncuya yüksek maaşlı bir kontrat sunduğu kaydedildi.

“NERESİ OLUR BİLMİYORUM"

Son olarak Çin ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’de forma giyen Paulinho bu ayın başında ülkesinde yayın yapan O Globo’ya verdiği demeçte şunları söylemişti, “Öncelikli olarak ailem için neyin iyi olup olmadığını düşünmem gerekiyor.Bu Corinthians ya da Avrupa’dan bir kulüp olabilir. Neresi olur bilmiyorum. Bizim için neyin iyi olduğunu düşünmemiz gerekiyor.”



