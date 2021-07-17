Fenerbahçe’nin gündemindeki Gavranovic’ten transfer açıklaması

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:41

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsviçre kadrosunda yer alan ve turnuvanın dikkat çeken isimlerinden olan Mario Gavranovic, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen İsviçreli forvet, takımda mutlu olduğunu söyledi.

“NELER OLACAĞINI BİLMİYORUM”

İsviçre’de yayın yapan Blick’te Gavranovic’in açıklamalarına yer verilirken şu ifadeler yer aldı, “Önümüzdeki haftalarda neler olacağını bilmiyorum. Şu anda takımda olmaktan dolayı mutluyum.”

Bu hafta başlayan Hırvatistan liginde Dinamo Zagreb’in Slaven’e 2-0 kaybettiği maça ilk 11’de başlayan Gavranovic, 90 dakika sahada kaldı.

İsviçreli golcü geçtiğimiz sezon 40 maçta 19 gol ve 9 asist ile oynanmıştı.



