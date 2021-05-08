Pazarlar açıldı, marketlerden karşılık geldi
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bugün ülke geneline pazarların kurulması nedeniyle marketlerin fiyatları düşürdüğünü söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Antalya'nın Alanya ilçesinde de pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı.
Sadece 10.00-17.00 saatlerinde, yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapan pazarcıların belirlenen pazar yerlerinde tezgahlarını 3 metre arayla açmasına izin verildi. Zabıta ve polis ekipleri de pazara gelenlerin ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yaptı. Müşteriler ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek, pazar alışverişlerini yaptı.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı. Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, şöyle konuştu:
"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı. Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık. Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL.
Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak.
Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci