Pazarlar açıldı, marketlerden karşılık geldi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:03

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Antalya'nın Alanya ilçesinde de pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı.

Sadece 10.00-17.00 saatlerinde, yaş sebze ve meyveyle fide satışı yapan pazarcıların belirlenen pazar yerlerinde tezgahlarını 3 metre arayla açmasına izin verildi. Zabıta ve polis ekipleri de pazara gelenlerin ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yaptı. Müşteriler ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek, pazar alışverişlerini yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı. Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı. Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık. Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL.

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak.

Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."