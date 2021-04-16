Peaky Blinders'ı yıldızı Helen McCrory kimdir?

16 Nisan 2021 Cuma, 21:23

Peaky Blinders dizisi ile tanınan Helen McCrory, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis duyurdu.



Helen McCrory kimdir?

Helen Elizabeth McCrory, Londra'nın Paddington bölgesinde, 17 Ağustos 1968'de doğdu.Annesi Ann Gallerli babası Iain ise Glasgowlu bir diplomattı. Babasının mesleği dolayısıyla dünyanın birçok yerinde yaşadı. 15 yaşında yatılı okulda okumak için İngiltere'ye döndü. İngiliz oyuncu, genellikle televizyon dizileri ile tanındı.

Londra Sanat Üniversitesi Drama bölümünden mezun oldu. Lucky Jim (2003), Charles II: The Power and The Passion (2003) televizyon dizilerinde oynadı.



1 Nisan 2006'da Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi Bellatrix Lestrange rolü için seçildiği duyurulmuştu. Ancak McCrory hamileliği nedeniyle bu rolden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen serinin 6. filmi olan Harry Potter ve Melez Prens'de Bellatrix Lestrange'in kardeşi Narcissa Malfoy'u canlandırmıştır. Ayrıca Doctor Who'da The Vampires of Venice bölümünde Rosanna karakterini canlandırdı.

Helen McCrory, 2003 yılında Five Gold Rings adlı tiyatro oyununda onunla birlikte yer alan oyuncu Damian Lewis ile tanıştı. Lewis ile evlenen McCrory'nin Manon adında 2006 doğumlu bir kızı ve Gulliver adında 2007 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır. 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı almıştır. 2020 yılında Nisan ayında kocası Lewis ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen sağlık çalışanları için 1 milyon pound toplamışlardır.

2005 - Casanova

2006 - Normal for Norfolk

2007 - Becoming Jane

2008 - Flashbacks of a Fool

2009 - Harry Potter ve Melez Prens

2010 - 4.3.2.1

2010 - Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

2011 - Hugo

2012 - Skyfall

2014 - A Little Chaos

2015 - The Woman in Black: Angel of Death