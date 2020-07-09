Pegasus Havayolları İstanbul-Tel Aviv seferlerine başladı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 17:51

Pegasus Havayolları, İsrail'in başkenti Tel Aviv ile İstanbul arasındaki seferlerin başladığını duyurdu. Bu çerçevede, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında haftada üç uçuş gerçekleştirilecek.

Haberde ayrıca, Türk Hava Yolları'nın da İsrail'e yönelik uçuşlarını sürdürdüğü ve Tel Aviv - İstanbul hattında günlük uçuşlar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

i24'ün haberine göre Türkiye, İsrail vatandaşlarının 14 günlük zorunlu karantina süresine tabi olmadan girişlerine izin veren az sayıda ülkeden biri. Ziyaretçiler, COVID-19 semptomları göstermeleri halinde ise teste tabi tutuluyor.

10 YIL SONRA İLK KEZ

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mayıs'ta resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra ilk kez, İsrail devlet havayolu şirketi ELAL'a ait bir kargo uçağının 24 Mayıs sabahı İstanbul'a iniş yaptığını duyurmuştu.

İletide ayrıca, THY'nin yanı sıra İsrail devlet havayolu şirketi ELAL'ın da Tel Aviv - İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirmeye başlayacağı duyurulmuştu.