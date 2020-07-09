Pegasus Havayolları İstanbul-Tel Aviv seferlerine başladı
Tel Aviv merkezli i24 haber sitesi, Pegasus Havayolları'nın İstanbul - Tel Aviv seferlerinin başladığını duyurdu. Haberde Türkiye'nin, İsrail vatandaşlarının karantinaya maruz kalmadan girişlerine izin verilen az sayıda ülkeden biri olduğu vurgulandı.
Pegasus Havayolları, İsrail'in başkenti Tel Aviv ile İstanbul arasındaki seferlerin başladığını duyurdu. Bu çerçevede, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında haftada üç uçuş gerçekleştirilecek.
Haberde ayrıca, Türk Hava Yolları'nın da İsrail'e yönelik uçuşlarını sürdürdüğü ve Tel Aviv - İstanbul hattında günlük uçuşlar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
i24'ün haberine göre Türkiye, İsrail vatandaşlarının 14 günlük zorunlu karantina süresine tabi olmadan girişlerine izin veren az sayıda ülkeden biri. Ziyaretçiler, COVID-19 semptomları göstermeleri halinde ise teste tabi tutuluyor.
10 YIL SONRA İLK KEZ
İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mayıs'ta resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra ilk kez, İsrail devlet havayolu şirketi ELAL'a ait bir kargo uçağının 24 Mayıs sabahı İstanbul'a iniş yaptığını duyurmuştu.
İletide ayrıca, THY'nin yanı sıra İsrail devlet havayolu şirketi ELAL'ın da Tel Aviv - İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirmeye başlayacağı duyurulmuştu.
Video Haberler
- Minibüs şoförünü öldüresiye böyle dövdüler!
- Kick boks antrenörü, kadını böyle korudu!
- Karayolunda skandal görüntüler! Cep telefonuna kaydetti
- Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!
- Kuğulu Park'ta Tanal, polis engelini böyle yıktı
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi