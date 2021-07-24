Pegasus'un kaptan pilotu Doğan Susin kalbine yenik düştü
PEGASUS Havayolları’nın kaptan pilotlarından Doğan Susin, pas uçuş sonrasında indiği Milas Bodrum Havalimanı’nda kalp krizi geçirdi. Susin, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muğla'daki Milas Bodrum Havalimanı'na dün akşam saatlerinde uçağın inişini yaptıktan sonra bindiği araç ile terminale giderken fenalaşan ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan kaptan pilot Doğan Susin'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
CHP Muğla Eski Milletvekili ve sanatçı Tolga Çandar sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Eşi de kendisi de kaptan pilot. Pegasus'ta uçuyor. Dün akşam uçağı Milas Havaalanı'na iniyor. Ertesi gün kaptan olarak yolcularını alıp gidecek. Ancak uçaktan indikten sonra bindiği araçta fenalaşıyor. Ambulans geliyor, Milas'ta özel bir hastaneye getiriyorlar. Ne yazık ki Doğan Susin kardeşimizin (Hv. H.O'82) Hakkın rahmetine kavuştuğu anlaşılıyor" dedi. Kaptan pilot Doğan Susin'in cenazesi bugün akşam saatlerinde İstanbul'da 1. Ordu Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendikten sonra Kurtköy Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
UÇAĞA KIZININ ADI VERİLMİŞTİ
Pegasus Havayolları’nın 2009 yılında filosuna kattığı TC-AAL kuyruk tescilli Boeing B737 tipi uçağına Doğan Susin’in kızı Selin’in adı verilmişti.
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