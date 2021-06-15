Peker'den operasyon açıklaması: "Diğer üç kişiyi de biliyorum"

15 Haziran 2021 Salı, 21:51

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Peker, bugün düzenlen operasyonla ilgili "benim adamım diye tanımadığım 25 tane adamı almışsın" dedi.

Peker konuyla ilgili şunları söyledi:

Süslü Sülüman, benim adamım diye tanımadığım 25 tane adamı almışsın . Sen vallahi delisin. Böyle devam edersen doktorun olarak sana antidepresan yazacağım. Hiç Allah’tan korkmuyor musun?

. Sen vallahi delisin. Böyle devam edersen doktorun olarak sana antidepresan yazacağım. Hiç Allah’tan korkmuyor musun? Benim umrumda değil ama o insanlara günah değil mi? Lan hiçbirini tanımıyorum. Süslü Sülüman, alınan adamların 23 tanesi serbest kalmış, ikisi tutuklanmış . Haksız yere gözaltına aldırdığın bu insanların aileleri beddua ediyor, ve o beddualar direk Yüce Allah'a ulaşıyor. Yenileceksiniz, çünkü yaptıklarınız artık Gayretullah'a dokundu.

. Haksız yere gözaltına aldırdığın bu insanların aileleri beddua ediyor, ve o beddualar direk Yüce Allah'a ulaşıyor. Yenileceksiniz, çünkü yaptıklarınız artık Gayretullah'a dokundu. Süslü Sülüman, İş Bankası’na soktuğun tek eleman koruma müdürün Ekrem değil. Diğer üç kişiyi de biliyorum . Ama etlerini parça parça koparacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Seni mahvedeceğim. Göreceksin. Seni önce deli edeceğim, sonra terapiyle düzelteceğim.

. Ama etlerini parça parça koparacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Seni mahvedeceğim. Göreceksin. Seni önce deli edeceğim, sonra terapiyle düzelteceğim. Bazı arkadaşlar şununla anlaştın yazmıyorsun, bununla anlaştın yazmıyorsun diye saçmalıyorlar. Kurtuluş Savaşı’nda bile bu kadar çok düşmanla sava yapılmadı. Bekleyin, hepsini deli edecem. Sözüm söz.

OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirilmişti.

Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanmıştı.