Sedat Peker'in, 'El Nusra'ya silah gönderildi' iddiasının ardından Davutoğlu konuşsun çıkışı

30 Mayıs 2021 Pazar, 10:23

YouTube üzerinden 8’inci videosunu yayımlayan organize suç örgütü Sedat Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peker, bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi.

'SİLAHLAR, EL NUSRA’YA GİTTİ'

Silahların, terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” iddiasında bulundu.

'OLAYLARI İYİ BİLİR'

Peker'in bu açıklamalarının ardından Ahmet Davutoğlu çıkışı yapan CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, ''Sedat Peker 8. videosunda Suriye olayına girdi. Davutoğlu, Ağustos 2014-Mayıs 2016 döneminde başbakandı. Olayları iyi bilir. Suriye'de dönen pisliği, pelikancıların istifa ettirdiği Davutoğlu tek tek anlatmalı. Susarak muhalefet olmaz'' ifadelerini kullandı.