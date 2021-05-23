Sedat Peker'in videoları film sitesi IMDb'ye eklendi
Dünyaca ünlü dizi/film sitesi IMDb, Sedat Peker'e ait videoların tanıtımını sitesine eklendi.
Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker, dünyanın en popüler film ve dizi veritabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database’e (IMDb) girdi.
“Sedat Peker vs AKP” başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayımladığı videolar hakkında kısa bilgiler veriliyor.
Sayfada Peker’in bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da görülüyor.
Peker’in videoları için kullanılan tanıtım metninde de “Türkiye’de hükümetle derin bağları olan mafya liderinin dışlandığı”, “Peker’in mafya ve hükümet arasındaki karanlık bağlantıları çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istediği” yazılı.
Sayfada Peker’in videolarının “tarzının” da biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu ifade ediliyor. Videolar hakkında hazırlanan cast ekibinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Binali Yıldırım ve çok sayıda isim yer aldı.
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KULLANICI YORUMLARI
Sitede IMDb kullanıcılarının İngilizce olarak yazdığı bazı yorumlar da dikkati çekiyor:
“Kızları için…”
“2021’in en iyi serisi.”
“En iyi mafya dizisi.”
“Yaşamak bir umuttur.”
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