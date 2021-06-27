Peker'in yıllar önceki YouTube merakı

27 Haziran 2021 Pazar, 13:44

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in, FETÖ’nün Ergenekon kumpasında yaptığı son savunmasının tamamı yayınlandı.

Kelebek operasyonu kapsamında "Organize Suç Örgütü lideri" olduğu gerekçesi ile tutuklanan Sedat Peker, 2007'de Ergenekon operasyonunun şüphelilerinden biri olmuştu. Ergenekon kumpasında önce tutuksuz ardından da tutuklu olarak yargılanan Sedat Peker'in 22 Nisan 2013'te Silivri'de yaptığı son savunmasının tamamı “İlk Burada TV” tarafından yayınlandı.

?? Fil dişi saplı mektup açacağından Osman Kavala’ya uzanan sır ne?

?? Sedat Peker Hanefi Avcı'dan niye şikayetçi oldu?

?? Sedat Peker AK Parti'yi destekledi mi?

Hepsi ve daha fazlası saat 13.00'da İlk Burada TV'de!??https://t.co/UqDDR8Qb9p — İlk Burada TV (@ilk_tv) June 27, 2021

SALONDA SESSİZLİK İSTEDİ

Savunmasının başlarında duruşma salonun içindeki konuşmalardan dikkati dağılan Sedat Peker'in mahkeme başkanından salonda sessizlik olmasını isteyerek, "Sayın başkanım benim ses konusunda takın tım var. Psikolojik olarak bir ses gedliğinde algım hemen o tarafa gidiyor. Rica edebilirsek diğer sanıklardan diğer avukatlardan bir sessizlik olursa iyi olur. Çünkü savunmama kendimi veremiyorum. Biraz karışıklık yaşayabiliyorum" dediği görüldü.

SAVUNMASINDA YER ALAN 3 ANA BAŞLIK

Sedat Peker'in son savunmasını 3 ana başlık altında toplaması dikkat çekti. Bu başlıklar, 2002'de kurduğu “Öztürkler” adlı internet sitesi, emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün şoförünün maaşını kendisinin ödediği iddiaları ve gazeteci Güler Kömürcü ile yaptığı telefon görüşmeleriydi.

Güler Kömürcü ile yaptığı telefon görüşmelerinin kendisinin lehinde delil olması gerektiğini vurgulayan Sedat Peker'in, "Sayın Güler Kömürcü hanımefendiye, ‘Türk Kürt savaşı çıkartmak isteyen birileri olabilir. Benim onlarla bağım olmadığını girdiğin cemiyetlerde anlatabilir misin’ demiştim. Bu telefon konuşmasının lehime delil olarak kullanılması gerekir" diye konuştuğu görüldü.

FİLDİŞİ MEKTUP AÇACAĞININ HİKAYESİ

Sedat Peker'in savunmasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise cezaevinde mektup açacağı kullandığı iddiaları üzerine yaptığı konuşma sırasında ortaya çıktı. Cezaevinde kendisine ayrıcalık yapılmadığını belirten Peker, kendisinin fil dişi saplı bir mektup açacağına sahip olduğunu onun da hayranı olduğu Kurtuluş Savaşının kahramanlarından Fahrettin Altay Paşa'ya ait olduğunu vurguladı.

Peker, bu mektup açacağının kendisine Fahrettin Altay'ın torunu Zeki Türkkan tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi.

Peker’in bahsettiği Zeki Türkkan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemekle" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma veya görevlerini yapmasını tamamen engellemekle" suçlanan ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen iş insanı Osman Kavala’nın şirketlerinde de temsilcilik yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre CIA danışmanı Henri Barkley ile sürekli görüştüğü öne sürülen Osman Kavala’nın bu görüşmelerden birini de şirketlerinin temsilcisi Zeki Türkkan’ın telefonu ile yaptığı iddia edilmişti.

YOUTUBE MERAKI CEZAEVİ GÜNLERİNDEN

Sedat Peker'in sosyal medyaya olan ilgisinin cezaevi günlerinde başladığı görüldü. Avukatlarının cezaevi ziyaretleri sırasında kendisi hakkında YouTube’ta yayınlanan videoların görüntülenme oranlarını getirdiğini söyleyen Peker, bu izlenme oranlarını siyasi parti liderleri ile hem de yer altı dünyasının diğer isimleri ile karşılaştırdı. Peker, başbakan hakkındaki videoların 24,5 milyon izlendiğini kendisi hakkında hazırlanan videoların ise 23,5 milyon izlendiğini, yer altı dünyasındaki diğer isimlerin videolarının ise çok düşük rakamlarda kaldığını ifade etti.