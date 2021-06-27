MHP ilçe başkanı, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşıp sildi
MHP Kozlu İlçe Başkanı, ülkücü mafya lideri Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı, tepki çekmesi üzerine paylaşımı kaldırdı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir süredir mafya-devlet-sermaye ilişkilerine dair iddiaları siyasetin gündemini oluştururken, Zonguldak’ta Kozlu MHP İlçe Başkanı Muhammed Özdemir ilginç bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
MHP Kozlu İlçe Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından Sedat Peker’le el ele verdiği fotoğrafını paylaştı.
Özdemir, daha sonra tepki alması üzerine paylaşımını hesabından kaldırdı.
İşte Özdemir'in paylaşımı:
Özdemir’in Facebook hesabında son olarak MHP lideri Bahçeli ile organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın baş başa olduğu ana ilişkin fotoğrafını paylaştığı görülüyor.
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