Pelkas Yunanistan Milli Takımı'nda şov yaptı
Fenerbahçe'nin yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, milli takımda oynadığı futbolla adından söz ettirdi.
Yunanistan ile Norveç hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yunanlılar mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatırken Pelkas'ın 45 dakikada atılan iki golün de hazırlayıcısı olması geceye damga vurdu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla özellikle deplasmanda başarılı bir performans ortaya koyan Pelkas, Norveç karşısında ilk yarıda 13. dakikada Masouras'ın attığı golde savunma arkasına attığı pasla güzel bir asiste imza attı.
Yunanistan, 22. dakikada Androutsos'un golüyle 2-0 öne geçerken bu golün de hazırlayıcısı Pelkas oldu. Savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, çizgide son anda içeri gönderdiği topu takım arkadaşıyla buluşturarak bu golün hazırlayıcı oldu.
Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 8 de asist üretti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'