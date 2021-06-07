Pelkas Yunanistan Milli Takımı'nda şov yaptı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:49

Yunanistan ile Norveç hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yunanlılar mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatırken Pelkas'ın 45 dakikada atılan iki golün de hazırlayıcısı olması geceye damga vurdu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla özellikle deplasmanda başarılı bir performans ortaya koyan Pelkas, Norveç karşısında ilk yarıda 13. dakikada Masouras'ın attığı golde savunma arkasına attığı pasla güzel bir asiste imza attı.

Yunanistan, 22. dakikada Androutsos'un golüyle 2-0 öne geçerken bu golün de hazırlayıcısı Pelkas oldu. Savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, çizgide son anda içeri gönderdiği topu takım arkadaşıyla buluşturarak bu golün hazırlayıcı oldu.



Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 8 de asist üretti.



