Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var

14 Eylül 2020 Pazartesi, 07:08

Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yanyolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.



