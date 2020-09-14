Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var

Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yanyolda yolcu otobüsü yan yattı.

DHA
14 Eylül 2020 Pazartesi, 07:08
Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: Yaralılar var
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Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yanyolda yolcu otobüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.



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