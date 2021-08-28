Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıları üstlenen IŞİD'in Horasan koluna yönelik düzenlenen hava saldırısında IŞİD'in 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü, 1'inin de yaralandığını duyurdu.
ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıları üstlenen IŞİD'in Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenlemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD’li Tümgeneral William Taylor, hava saldırısının ardından Afganistan’daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.
Pentagon, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında IŞİD'in 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü, 1'inin de yaralandığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen 2 kişinin planlayıcı ve yardımcı konumunda olduğunu belirterek, bunun vuruş için tek başına yeterli bir neden olduğunu söyledi.
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