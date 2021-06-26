Pentagon, merakla beklenen UFO raporunu yayınladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan UFO raporuna dair elde edilen ilk bilgilere göre, 2004'ten bu yana bildirilen 143 vaka ABD hükümetince 'açıklanamaz' bulundu. Raporda ayrıca, 'dünya dışı varlıklar' olabileceği ihtimali dışlanmadı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) merakla beklenen UFO raporu yayınlandı. Savunma ve istihbarat analistlerinin görüşlerinin yer aldığı raporda, askeri pilotlar tarafından çekilen uçan cisimlerin, UFO olup olmadığını açıklamak için yeterli veriye sahip olunmadığı belirtildi.
Kongreye sunulan ve kamuoyuna açıklanan raporda, 2004 yılına kadar dayanan 144 vaka yer aldı. Raporda daha önce Pentagon’un ABD’nin doğu ve batı kıyıları açıklarında görülen ve havacılık teknolojilerini aşan hız ve manevra kabiliyeti sergileyen esrarengiz cisimlere de yer verildi.
Reuters’ta yer alan habere göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, “Görev gücünün amacı, dünya dışı yaşam için herhangi bir araştırmayı değerlendirmek değildir. Burada gözlemlediğimiz 144 rapor göz önüne alacağız ama net bir işaretimiz yok. Ancak veriler bizi nereye götürse oraya gideceğiz” dedi.
Yetkililer, hükümetin biri hariç 143 vaka için “dünya dışı varlıklar olup olmadığını” henüz belirleyemediğini söyledi. Bir yetkili konuya ilişkin, “Sahip olduğumuz verilerden, bu tanımlanamayan durumlardan herhangi birinin istihbarat toplama programının parçası olduğuna dair net bir gösterge yok ve büyük bir teknolojik ilerlemenin göstergesi olan herhangi bir veriye sahip değiliz. Bu tür gelişmeleri takip etmek için çok fazla çaba ve enerji harcamaya devam ediyoruz ve bunu çok dikkatli yapıyoruz” ifadesini kullandı.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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