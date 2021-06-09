Eski Pentagon yetkilisi: ‘UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca müdahale etti’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Gelişmiş Havacılık Tehditlerini Tanımlama Programı eski başkanı Luis Elizondo, UFO’larla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:54
Eski Pentagon yetkilisi: ‘UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca müdahale etti’
Abone Ol google-news

Pentagon'da uzun yıllar görev yapan Luis Elizondo, Washington Post'a UAP'ler (Tanımlanamayan Hava Fenomenleri) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Elizondo, "Bu ülkede (ABD) UFO'ların müdahale ettiği ve aslında nükleer tesislerimizi devre dışı bıraktığı olaylar oldu" dedi.

Eski Pentagon yetkilisi, bazıları olayları 'barışçıl bir şey' olarak görse de, UFO'ların diğer ülkelerin nükleer teknolojisine müdahale ettiğini, onları çalıştırdığını ve bazı durumlarda aktif hale getirdiğini' gösteren veriler olduğundan bahsetti.

Elizondo, "Bu noktada, nükleer teknolojimize bir ilgi olduğunu, hatta bu nükleer teknolojiye müdahale etme potansiyeli olduğunu göstermek için kesinlikle yeterli veri olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Öte yandan, Pentagon'un yakın zamanda Kongre'ye UAP'ler hakkında bir rapor sunması bekleniyor.

Kaynak: Sputnik


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler