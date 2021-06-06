UFO seferberliğinde beklenen adım geldi

06 Haziran 2021 Pazar, 17:10

Göreve geçen ay gelen NASA başkanı Bill Nelson, uzay ajansında görevli araştırmacılardan, pilotların son 20 yılda bildirdiği UFO gözlemlerini incelemesini istedi.

CNN’e konuşan Nelson, "Şimdi burada NASA'dayım, bilim insanlarımıza döndüm ve 'Buna bilimsel bir bakış açısıyla bakar mısınız, bakalım bu nesnelerin ne olduğunu belirleyebilecek misiniz?' dedim" ifadelerini kullandı.

Nelson, "Sonuç olarak, biz de ne olduklarını bilmek istiyoruz" diye ekledi.

Elinde son derece gelişmiş ekipman ve teleskoplar bulunan NASA’nın bugüne kadar UFO görüntüsü yayımlamaması da merak konusu.

Daha önce Independent Türkçe’ye konuşan uzay bilimci Sinan Aliş, "NASA'nın bu çalışmaları yapması veya şimdiye kadar benzeri görüntüler yayımlaması gerekirken, bu görüntülerin savaş uçakları veya askeri kaynaklardan yayılması da çok düşündürücü" açıklamasında bulunmuştu.

UFO’LAR NASIL MERAK KONUSU HALİNE GELDİ?

UFO gözlemlerine yönelik haberler, New York Times ve Politico’nun 2017’de donanma pilotlarının, kendi jetlerinin yapabileceğinden çok daha keskin manevralar yapan gizemli nesneler gördüğünü bildirmesiyle patlak vermişti.

En yeni sızıntılardan biri de 2019'da Virginia Beach açıklarında çekilen bir dizi fotoğraf olmuştu. Bunlarda savaş uçaklarının yakınında yer alan uçan nesneler yer alıyordu.

Sızıntının ardından Pentagon, fotoğrafların gerçek olduğunu açıklamıştı.

Bu esnada ABD Savunma Bakanlığı'nın 2007’de UFO'ları araştırmak için Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) kurduğu ortaya çıkmıştı. AATIP 2012'de sona erdirilmişti. Ancak Pentagon, geçen yaz aynı amaçla görev gücü kurmuştu.

Aralık 2020'de, ABD Senatosu'nun istihbarat komitesinin başkanı Marco Rubio, Pentagon'dan ve ABD istihbaratından UFO raporu sunmasını isteyince medyada ve halk arasındaki söylentiler daha da arttı.

Bu rapor için verilen 6 aylık süre dolmak üzere. Ayrıca New York Times birkaç gün önce söz konusu raporun içeriğinden haberdar olan bazı kaynaklardan bilgi almış ve bunları kamuoyuna açıklamıştı.

Haber kuruluşunun elde ettiği bilgiye göre "ABD, uçan nesnelerde uzaylı teknolojisine dair hiçbir kanıt bulamıyor ama bu ihtimali de dışlayamıyor".

Diğer yandan UFO ihbarları yalnızca ABD’yi ilgilendirmiyor. VICE’ın konuyla ilgili en son haberine göre Kanadalı askeri pilotlarda son 70 yıldır UFO’larla karşılaşıyor.

Toronto Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programının direktörü Timothy Sayle, "En çarpıcı olan şey de UFO’larla karşılaşmaların yeni olmaması" diyor ve ekliyor:

"İhbarların 1950'lerin başında dosyalanmış olması, bunların yeni teknoloji ürünü drone’lar olmadığını gösteriyor."

Kaynak: Independent Türkçe