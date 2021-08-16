Pentagon'dan 'Türk askeri' açıklaması

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:08

ABD savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı’ndaki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

"TÜRK ASKERİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Kirby, ABD kuvvetlerinin uluslararası tahliye uçuşlarının yeniden başlamasına izin vermek ve havaalanındaki kalabalığı dağıtmak için Türkiye askerleri ve diğer uluslararası birliklerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kirby, bir basın brifinginde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in tahliyeyi koruyan asker sayısını yaklaşık 6 bine çıkaracağını ve başka bir taburun Kabil’e yerleştirilmesine izin verdiğini söyledi.

ABD askerleri tarafından 2 Afgan'ın öldürülmesi ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından hava operasyonlarını geçici olarak askıya alan ABD'li yetkililerin, olayların kontrol altına alınmasının ardından hava operasyonlarına yeniden başlayacağı bildirildi.

"HAVA OPERASYONLARI TEKRAR BAŞLAYACAK"

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını belirtti.

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.