Pep Guardiola: “Onları durdurmanın bir yolu yok”

Manchester City menajeri Pep Guardiola, bugün oynanacak maç öncesinde Mbappe ve Neymar için, “Onları durdurmanın bir yol yok. Bu tarzda oyuncuları durdurabilmek için herhangi bir savunma stratejisi olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:45
Pep Guardiola: “Onları durdurmanın bir yolu yok”
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak Manchester City’de Pep Guardiola karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Katalan teknik adam Kylian Mbappe ve Neymar ile ilgili soruya şu yanıtı verdi, “Dün gece iyi uyumaya çalıştım ve onları düşünmediğimde iyi uyudum. İnanılmaz oyuncular ve umarım bize karşı oynayabilirler.

“GERİDE BEKLEYEMEYİZ”

Guardiola ayrıca şunları söyledi, “Tottenham’a yaptığımız gibi bu maçta da belli şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Kendimiz olmaya çalışıyoruz. Paris Saint Germain’in kontra ataklarına ve ürettiği pozisyonlara hazır olmalıyız. Derin savunma yapamayız çünkü bunu çözebilecek kalitede oyunculara sahipler.”


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