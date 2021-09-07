Pereira, Sivasspor maçında şans vereceği forvete karar verdi

07 Eylül 2021 Salı, 16:34

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın milli takımda olmasından dolayı kendisinden yararlanamayacak. AJANSSPOR'un aktardığı habere göre, Valencia'nın yokluğunda ilk 11'de yeni transfer Mërgim Berisha forma giyecek.

ENNER VALENCİA YOK

Son dönemlerde maçlarda gösterdiği performansı ve etkileyici golleri ile adından söz ettiren Ekvatorlu futbolcu Valencia, 2022 Dünya Kupası Elemeleri sonrası yorgun olabileceği için Sivasspor karşılaşmasında yer almayabilir.

GELİR GELMEZ İLK 11'DE

Valencia'nın yerine ise kuvvetli, uzun boylu Berisha pazar günkü Sivasspor maçında sahada olacak. Son vuruşlardaki ustalığı da Berisha'nın ilk 11'de olmasına neden olacak.

PEREİRA'NIN GÜVENİ TAM

Berisha ile özel görüşen Pereira, "Kaliteni bildiğim için transfer edildin. Sana güveniyorum." dedi. İdmanlarda 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile yakından ilgilenen Pereira, ortaların gole çevrilmesiyle mutlu oldu.

BERİSHA'DAN GOL SÖZÜ

Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 maça çıkan, 2 gol atıp 14 asist gerçekleştiren Berisha, "Türkiye kariyerime golle başlayacağım. Buna inanıyorum." diyerek hocasına gol sözü verdi.















