Peru'da uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra yeniden başladı
Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra Pazartesi günü yeniden başladı.
Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra Pazartesi günü yeniden başladı.
Peru Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra uçuşların yeniden başlaması sebebiyle, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı'nı ziyaret etti ve ülkeye inen ilk uçağı karşıladı.
Peru'dan Kolombiya, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Panama'daki 11 noktaya uçulabilecek.
Ülkede hava trafiği hükümetin ilk koronavirüs vakasını bildirdiği Mart ortasında durdurulmuştu.
Peru, dünyada koronavirüs vaka oranının en fazla olduğu ülkelerden biri.
Son bir haftada ülkedeki günlük can kaybı 100'ün altına düştü. Koronavirüse bağlı ölümler Haziran ayında rekor sayılara ulaşmış ve günde 300'den fazla kişi hayatını keybetmişti.
Son bir haftada günlük vaka sayısı da 3500'ün altına düştü.
32,6 milyon nüfuslu Latin Amerika ülkesinde son haftalarda salgın güç kaybetse de, toplamda 32.000 kişi hayatını kaybetti.
Peru'da son dönemde yeniden normalleşme süreci başladı ve ekonomik faaliyetler hız kazandı. Restoranlarda kapasite sayısı artırılsa da barlar, kulüpler ve kumarhaneler kapalı kalmayı sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Video Haberler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Menemene büyük zam
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı