Peskov duyurdu: 'ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemler ele alındı'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı önlemleri ele aldığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi. Putin'in konsey üyelerine ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğine dikkati çeken Peskov, "Toplantıda, ABD'nin ülkemize uyguladığı yaptırımlara karşı önlemler ele alındı" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek "ABD’nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek" ifadelerini kullanmıştı.
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