Peskov’dan havayolu ulaşımını kısıtlama kararıyla ilgili açıklama

13 Nisan 2021 Salı, 13:35

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Basın toplantısında değerlendirmede bulunan Peskov’a, ‘Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkili olup olmadığı, bu kararda siyasi arka plan bulunup bulunmadığı’ soruldu.

Peskov, "Hayır. Bu durum, tamamen epidemiyolojik bir nitelik taşıyor. Karar, Türkiye'deki vakaların oldukça keskin bir artmasıyla ilişkili" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasını, "Birincisi salgın bitmedi ve burada yorum çıkarılması gereken bir durum yok. Maske dönemi sona ermedi. Rusya'daki durum komşu ülkelere göre daha iyi ancak salgının bittiğini söylemek yanlış olur. Maalesef komşu ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de çok tehlikeli bir tırmanış var" şeklinde sürdürdü.

Kaynak: Sputnik Türkçe