Peskov’dan Türkiye yanıtı: Tarafların daha önce karar verdiği formata bağlıyız
Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen görüşmelere Türkiye’nin katılımıyla ile ilgili soru yöneltildi. Peskov, tarafların görüşme formatındaki kararlarını hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Karabağ sorununa siyasal çözüm arayışları için Türkiye’nin içinde yer alacağı bir görüşme formatı oluşturulmasına Rusya’nın nasıl bakacağı soruldu.
Sputnik'te yer alan habere göre, soru karşısında Peskov, Moskova görüşmelerini hatırlatarak, “Her şeyden önce, üç dışişleri bakanının yakın zamanda Moskova’da yaptıkları görüşmelerinde her üç tarafın da müzakere formatının değişmeyeceğini onaylamış olmalarından yola çıkıyoruz” dedi.
TARAFLAR 4 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMIŞTI
Rusya’da Putin daveti üzerine Azerbaycan ve Ermenistan bir araya gelmişti. Yapılan toplantısı sonrasında karar kılınan maddeler şu şekilde olmuştu:
Savaş esirleri ile alıkonulmuş diğer insanların ve cenazelerin değişimi adına insani nedenlerle 10 Ekim 2020, 12.00’de ateşkes ilan edilecektir. Söz konusu süreç Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kriterlerine uygun olarak, yine bu kurumun hakemliğinde yürütülecektir.
“Ateşkesin somut unsurları üstünde ayrıca anlaşılacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları arabuluculuğunda, temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için bir an önce müzakerelere başlayacaktır.
Taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini teyit etmektedirler.”
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