PES'ten Kılıçdaroğlu'na destek: Artık yeter

22 Kasım 2020 Pazar, 11:19

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"

PES'in resmi twitter hesabından daha önce yapılmış olan Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin fotoğrafının yanı sıra Kılıçdaroğlu ve CHP etiketiyle mesaj paylaşıldı. PES açıklamasının duyurulduğu mesajda, "Politikacılara yönelik tehditler kesinlikle kabul edilemez. Artık yeter. Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" denildi.

PES Başkanı Sergei Stanişev'in açıklaması şöyle:

YILDIRMA KAMPANYASININ PARÇASI

“Bu açıklamalar kabul edilemez. Hükümlü hiçbir suçlu siyasete dahil değildir. Sabıka kaydı olan bir adam, meşru bir siyasi partinin lideri tarafından neyin söylenip söylenemeyeceğine karar veremez. Kılıçdaroğlu, siyasi görüşlerini ifade etme ve seçmenleri adına diğer partilerin tutumlarını eleştirme hakkına sahip güçlü bir liderdir. Adalet Bakanı’nı ve Türk Hükümeti’ni bu tehditlere yanıt vermeye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmaya, Türk adalet sistemini, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı suç duyurusuna hızla yanıt vermeye çağırıyoruz.

Alaattin Çakıcı gibi Covid-19'un ardından Türk cezaevlerini boşaltmak amacıyla yakın zamanda Türk makamları tarafından serbest bırakılan çok sayıda suçlunun MHP ile yakın bağları var. Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yaptığı sözlü saldırı, muhalefet liderine yönelik daha geniş bir yıldırma kampanyasının parçasıdır."