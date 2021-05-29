Peter Bosz, Olympique Lyon ile sözleşme imzaladı

Fransız ekibi Olympique Lyon, Bayer Leverkusen'dan ayrılan Peter Bosz ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:49
Peter Bosz, Olympique Lyon ile sözleşme imzaladı
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Fransa Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan Olympique Lyon, Hollandalı teknik adam Peter Bosz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-kırmızılı ekibin tarihindeki 30. teknik direktör olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Temmuz tarihinde yeni kulübündeki görevine başlayacak.

Bosz; 2016-2017 sezonunda Ajax'ı, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Borussia Dortmund'u, 2018'den bu sezon sonuna kadar ise Bayer Leverkusen'ı çalıştırmıştı.


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