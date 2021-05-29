Peter Bosz, Olympique Lyon ile sözleşme imzaladı
Fransız ekibi Olympique Lyon, Bayer Leverkusen'dan ayrılan Peter Bosz ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Fransa Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan Olympique Lyon, Hollandalı teknik adam Peter Bosz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-kırmızılı ekibin tarihindeki 30. teknik direktör olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Temmuz tarihinde yeni kulübündeki görevine başlayacak.
Bosz; 2016-2017 sezonunda Ajax'ı, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Borussia Dortmund'u, 2018'den bu sezon sonuna kadar ise Bayer Leverkusen'ı çalıştırmıştı.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü