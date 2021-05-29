Peter Bosz, Olympique Lyon ile sözleşme imzaladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:49

Fransa Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan Olympique Lyon, Hollandalı teknik adam Peter Bosz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-kırmızılı ekibin tarihindeki 30. teknik direktör olan 57 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Temmuz tarihinde yeni kulübündeki görevine başlayacak.

Bosz; 2016-2017 sezonunda Ajax'ı, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Borussia Dortmund'u, 2018'den bu sezon sonuna kadar ise Bayer Leverkusen'ı çalıştırmıştı.