Fenerbahçe, Adidas'a yayınladığı video ile veda etti
Fenerbahçe, 2004 yılından beri aralıksız iş birliği yaptığı forma sponsoru Adidas'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti.
Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır forma sponsorluğunu yapan ve önümüzdeki sezon için sözleşme uzatmamaya karar verdiği spor malzemeleri üreticisi Adidas ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, ayrılığı resmi sosyal medya hesabından yayınladığı "Uzun yıllardır süren yol arkadaşlığımız için teşekkürler Adidas" açıklamalı videoyla duyurdu. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki sezondan itibaren Puma ile işbirliğine gideceği, basına yansıyan haberler arasında.
Adidas markalı formaları 1984-85 sezonunda giymeye başlayan Fenerbahçe, 1988-2000 ve 2004-2021 yılları arasında bu firma ile çalıştı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Uzun yıllardır süren yol arkadaşlığımız için teşekkürler adidas #herparçasındaemekvar pic.twitter.com/Q2bwauRs49— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 29, 2021
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