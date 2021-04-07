Peyzaj şirketinden araç kiraladılar

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İhaleyi alan İstanbul merkezli şirket, çevre, temizlik ve peyzaj işleri yapıyor. Ticari sicil kaydında, şirketin araç kiralama işi yaptığına dair bir bilgi bulunmuyor. Belediyenin CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı ihale süreçleri ve sorumlularla ilgili dün suç duyurusunda bulundu.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 25 Kasım 2019 tarihinde sadece doğal afetler gibi durumlarda kullanılabilen 21/b maddesine göre, pazarlık usulüyle araç kiralama hizmet alım işi ihalesi yaptı. İşin süresi 3 aydı. İki teklif verilen ihaleyi, 4 milyon 940 bin lira bedelle 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmetleri Limited Şirketi kazandı. Şirketin adresi İstanbul’da. Ticaret sicil kayıtlarında şirkektin süs bitkileri yetiştirme, fide üretimi, toprak alım satımı, bina ve tatil köyü inşası, maden işletmeciliği gibi faaliyetlerin bulunması dikkat çekti. Diğer ihaleyi ise Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yine 21/b maddesine göre 14 Nisan 2020 tarihinde yaptı. Gıda yardım paketi alım işi ihalesini tek teklif veren belediyenin kendi iştiraki SİMPAŞ Turizm A.Ş. kazandı. Şirketle belediye arasında 1 milyon 37 bin 40 lira üzerinden sözleşme yapıldı.

‘KAMU ZARARI DOĞACAK’

Belediyenin CHP’li Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, iki ihale süreciyle ilgili dün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İhalenin 21/b maddesiyle yapılması için uygun şartların oluşmadığı vurgulanan dilekçede, “Yolsuz ihaleden doğacak kamusal zararın önlenmesi ve bu işlemi yapan faillerin suçtan ıslahı için işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.