Peyzaj şirketinden araç kiraladılar
MHP’li Prof. Dr. Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’nin sadece doğal afetlerde kullanılan 21/b maddesine göre milyonlarca liralık araç kiralama işi ve gıda yardım paketi ihaleleri yaptığı ortaya çıktı.
İhaleyi alan İstanbul merkezli şirket, çevre, temizlik ve peyzaj işleri yapıyor. Ticari sicil kaydında, şirketin araç kiralama işi yaptığına dair bir bilgi bulunmuyor. Belediyenin CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı ihale süreçleri ve sorumlularla ilgili dün suç duyurusunda bulundu.
Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 25 Kasım 2019 tarihinde sadece doğal afetler gibi durumlarda kullanılabilen 21/b maddesine göre, pazarlık usulüyle araç kiralama hizmet alım işi ihalesi yaptı. İşin süresi 3 aydı. İki teklif verilen ihaleyi, 4 milyon 940 bin lira bedelle 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmetleri Limited Şirketi kazandı. Şirketin adresi İstanbul’da. Ticaret sicil kayıtlarında şirkektin süs bitkileri yetiştirme, fide üretimi, toprak alım satımı, bina ve tatil köyü inşası, maden işletmeciliği gibi faaliyetlerin bulunması dikkat çekti. Diğer ihaleyi ise Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yine 21/b maddesine göre 14 Nisan 2020 tarihinde yaptı. Gıda yardım paketi alım işi ihalesini tek teklif veren belediyenin kendi iştiraki SİMPAŞ Turizm A.Ş. kazandı. Şirketle belediye arasında 1 milyon 37 bin 40 lira üzerinden sözleşme yapıldı.
‘KAMU ZARARI DOĞACAK’
Belediyenin CHP’li Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, iki ihale süreciyle ilgili dün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İhalenin 21/b maddesiyle yapılması için uygun şartların oluşmadığı vurgulanan dilekçede, “Yolsuz ihaleden doğacak kamusal zararın önlenmesi ve bu işlemi yapan faillerin suçtan ıslahı için işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti