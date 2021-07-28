Pfizer'dan, BioNTech aşısı sonrası rekor satış tahmini
Pfizer Inc, Alman BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının satış geliri tahminlerini ülkelerin daha fazla doz almak için anlaşmalar yapmasıyla yüzde 28.8 artırarak 33.5 milyar dolara çıkardı.
Şirket satış gelirleri tahminini bu yıl imzaladığı 2.1 milyar doza ulaşan anlaşmalara dayanarak artırdı ve eğer ek sipariş alırsa daha da artırabileceğini açıkladı. Pfizer ve BioNTech bu yıl 3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.
Pfizer, Mayıs'ta 1.6 milyar dozluk anlaşmalara dayanarak satış gelirleri tahminini 26 milyar dolar olarak açıklamıştı.
Pfizer, 2022'de daha fazla satış yapmasını sağlayabilecek üçüncü "takviye" doz aşının gelecekte gerekebileceğine inandığını belirtiyor. Şirket en erken Ağustos'ta ek doz aşısının acil durum kullanımı için başvuruda bulunacağını açıkladı.
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