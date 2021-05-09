Pınar Akyol, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:56

Türk atletizminin genç yeteneklerinden Pınar Akyol, Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda tarihi bir performans çizerek U23 şampiyonluğunu kazanırken, en iyi derecesini yarım metreden fazla geliştirdi.

Avrupa Atmalar Kupası’nda Türkiye’nin üçüncü altın madalyası Pınar Akyol’dan geldi. 2003 doğumlu milli atlet, gülle atmada U23 kategorisinde Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti. Henüz 17 yaşında olan Akyol, yarışmaya başlarken 17.08 olan en iyi derecesini 17.65’e kadar taşımayı başardı. Son atış öncesinde İsveçli rakibinin 17.50’si ile ikinci sıraya düşen Pınar, son hakkında müthiş bir performans çizerek altın madalyayı kaptı.

Pınar, tüm zamanlar Türkiye listesinde Emel Dereli (18.56) ve Svetlana Mitkova-Sınırtaş’ın (18.25) arkasında üçüncülüğe yerleşirken, 2021 dünya listesinde de U20 yaş grubunda ilk sıraya çıktı.