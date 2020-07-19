Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor
Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den dört gündür haber alınamıyor.
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 4 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor.
Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz Perşembe günü evinden ayrıldı.
İstanbul’da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya geldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunuldu.
İhbarın ardından genç kadının bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka’da kendi evinde kaldığını belirtip, şunları ifade etti:
“Onunla en son geçen Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi.”
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler