Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko deplasmanında seriyi eşitledi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:09

ING Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 80-71’lik skorla mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla birlikte seride durumu 1-1’e taşıdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 41-37 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka adına Raymar Morgan 21 sayı kaydederken, Fenerbahçe Beko adına ise Danilo Barthel 15 sayıyla maçı tamamladı.

Seride üçüncü maç, Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde 24 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.



