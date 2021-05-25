Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçının ardından Ufuk Sarıca ve Kokoskov açıklamalarda bulundu

25 Mayıs 2021 Salı, 10:07

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3'üncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 67-62 yendi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ İKİ OYUNCUMUZ OLMADAN OYNAMAK ZORUNDAYDIK"

Maçı değerlendiren Kokoskov, “Burada oynamak gerçekten zor. Tarihsel olarak da böyle bir gerçek var. Fiziksel ve güçlü bir takım. Böyle olacağını bekliyorduk. Nando De Colo, Dyshawn Pierre olmadan oynamak zorunda kaldık. Nando geri döndü, kendini buldu. Kolay değildi. Fiziksel bir takıma karşı fiziksel bir maç oynadık. Play offlarda üç maçın ardından herhangi bir sürpriz yoktur. Bir oyun planınız var ve oyununuzu anlamanız lazım, oyuncunuzu anlamanız lazım. Özellikle 3 sayı çizgisinde her şey iyiydi, ribauntta biraz daha iyi işler yapabilirdik. Bu konu üzerine çalışmamız lazım. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın dinlenip kendimizi bulacağız ve sonrasında yeniden karşılarına çıkacağız.” dedi.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN TEKTİR"

18 sayıyla maçın en skorer ismi olan Melih Mahmutoğlu ise, “Maçın zorlu geçeceği belliydi, sonuçta Pınar Karşıyaka çok kaliteli bir ekip. Ne zaman onlarla maç yapsak hep çekişmeli geçiyor. Şu anda play off oynuyoruz. Her iki takımda birbirini hem içeride hem dışarıda yenecek kuvvette. İçeride kaybettiğimiz maçtan sonra karakter koymak önemliydi. Bugün de bu karakteri maçın başından sona kadar koyduk. Şu an seri sadece 2-1. Bir maç daha kazanıp bu işi İstanbul’a bırakmadan finale kalmak istiyoruz. Karşıyaka’yı da kutluyorum. İki takım da birbirine antrenman vermiyor, sonuna kadar mücadele ediyor. İnşallah finale kalan takım biz oluruz, tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Hep söylüyorum, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin fazlasını sahada vermeye çalışıyorum. İyi günler, kötü günler olacaktır. Burada önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe her zaman tektir. Ben de her zaman bunun bilinciyle oynuyorum. Önemli olan galip ayrılmaktı. Bugün de fazla skor olmadı. İki takım da yoruldu. Sezon sonu olduğu için normal. Önemli olan burada sağlıklı bir şekilde sezonu en güzel yerde bitirmektir." diye konuştu.

"HÜCUM AÇISINDAN KALİTESİZ BİR MAÇ OLDU"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıklamaları ise şöyle:

"Kalite olarak hem Fenerbahçe‘ye hem de bize hücum kısmı yakışmadı ama çok sert bir maçtı. Biz zaten gerçekten çok sert oynayan bir takımız ama Fenerbahçe de EuroLeague takımı ve çok geniş bir kadrosu var. Savunmaların ön plana çıktığı kadar bence iki takım da bugün beceriksizdi. Ama biz akıllı kararlar veremedik. Özellikle son bölümde çok aceleci kullandığımız üçlük atışı var ki orada maça ortak olabilirdik. Bu kadar kötü şut yüzdesiyle, bu kadar düşük skorla kazanmak mümkün olmadı. Fenerbahçe Beko’yu 67 sayıda tuttuk, İstanbul’da da 71 sayıda tutmuştuk ama bugün yine 75 sayıyı bulabilseydik kazanan taraf olacaktık. Fenerbahçe Beko’yu tebrik ediyorum. Tabii serinin uzaması bizim için dezavantaj. Fenerbahçe’nin 10 tane yabancı oyuncusu var ve değiştiriyorlar. Mesele Nando de Colo’yu bir maç dinlendirebiliyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Hep aynı oyuncularla devam ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir dezavantaj. Tabii ki maçı kaybettiğimiz için üzüldüm ama tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. Hatalar yaptık ama basketbol sonuçta hatalar oyunu. İnşallah Çarşamba günü hücumda daha iyi oynayarak seriyi eşitleriz."







