PKK'nin sözde 'lojistik sorumlusu' sanığın tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Sincar bölgesinde MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

DHA
09 Eylül 2021 Perşembe, 12:21
PKK'nin sözde 'lojistik sorumlusu' sanığın tahliyesine itiraz
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İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan PKK/KCK'nin kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteğini belirterek itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Parım, ilk duruşmada savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti. İtiraz, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilecek.


 


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