PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ne kadar?

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ne kadar? Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, PlayStation 5'in Türkiye pazarındaki fiyatını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 14:31
PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ne kadar?
Abone Ol google-news

Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.

Sony tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde;

"PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir"


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler