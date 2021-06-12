Polis alarma geçti, meraklı gözlerle takip ettiler
Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda atık kutularının üzerinde unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile patlatma hazırlığı yaptığı sırada, çantanın sahibi kadın olay yerine geldi. Çanta incelenmek üzere sahibiyle birlikte polis merkezine götürüldü.
Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırım üzerinde bulunan atık kutusu üzerine çanta bırakıldığını fark edenler, patlayıcı olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantanın bulunduğu alanı inceledi.
OLAY YERİNE GELDİ
Çanta, fünye ile patlatılmak üzereyken sahibi olduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın olay yerine geldi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından çantanın kadına ait olduğu anlaşıldı.
POLİS MERKEZİNE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Bomba imha uzmanı çantayı çengelli ip yardımıyla bulunduğu yerden çekerek tedbir amaçlı inceledi. Polis ekipleri çantayı ve sahibi kadını işlem yapmak üzere polis merkezine merkezine götürdü.
MERAKLI GÖZLERLE TAKİP ETTİLER
Polisin şüpheli çantaya müdahale anlarını çevredekiler meraklı gözlerle takip etti.
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