Polis alarma geçti, meraklı gözlerle takip ettiler

12 Haziran 2021 Cumartesi, 19:12

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırım üzerinde bulunan atık kutusu üzerine çanta bırakıldığını fark edenler, patlayıcı olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli çantanın bulunduğu alanı inceledi.

OLAY YERİNE GELDİ



Çanta, fünye ile patlatılmak üzereyken sahibi olduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın olay yerine geldi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından çantanın kadına ait olduğu anlaşıldı.

POLİS MERKEZİNE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ



Bomba imha uzmanı çantayı çengelli ip yardımıyla bulunduğu yerden çekerek tedbir amaçlı inceledi. Polis ekipleri çantayı ve sahibi kadını işlem yapmak üzere polis merkezine merkezine götürdü.

MERAKLI GÖZLERLE TAKİP ETTİLER



Polisin şüpheli çantaya müdahale anlarını çevredekiler meraklı gözlerle takip etti.