30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:45

Gebze Otobüs Terminali'nde G.D idaresindeki şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi. Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı.

Durumu fark eden yurttaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.