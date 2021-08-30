Polis memuru, otobüs ile araç arasına sıkıştı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı.
Gebze Otobüs Terminali'nde G.D idaresindeki şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi. Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı.
Durumu fark eden yurttaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.
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