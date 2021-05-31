Polis müdahalesinin ardından hayatını kaybetmişti: Metin Lokumcu anılıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:02

Geçtiğimiz sene Hopa'da polisin kullandığı yoğun biber gazı nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu için anma düzenleniyor.

Metin Lokumcu, Artvin Hopa’da 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Erdoğan’ın seçim mitingi için ilçeye geldiği sırada düzenlenen protestolara yönelik polis müdahalesinde yaşamını yitirmişti. Lokumcu’nun öldürülmesine ilişkin protestolar nedeniyle 100’lerce kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Trabzon mitinginde konuşan Erdoğan, “Ben Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa'ya da inmiş” ifadelerini kullandı.



9 BUÇUK YIL SONRA İDDİANAME

Metin Hoca’nın ölümüne ilişkin iddianame, 9 buçuk yıl sonra hazırlandı. Artvin İl Emniyet Müdürü, Hopa İlçe Emniyet Müdürü ve görevli polisler hakkındaki iddianameye, eylemde kullanılan kimyasal gazların Lokumcu’nun ölümüne yol açtığı ilişkin 2012’de Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı rapor da girdi. Davanın ilk duruşması, 21 Nisan’da Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, müşteki avukatlarının 'görevsizlik kararı' verilmesine ilişkin talebinin bir sonraki celsede değerlendirileceği belirtildi ve sanıkların duruşmaya katılmasına ilişkin talep reddedildi. Davanın ikinci duruşması 28 Haziran’da görülecek.

"AMA ÖLDÜ EFENDİM..."

Erdoğan'ın olaydan günler sonra katıldığı televizyon programında da konuyla ilgili gazeteci Ruşen Çakır'ın sorusu üzerine kullandığı ifadeler de hafızalardaki yerini koruyor.

Programda Ruşen Çakır ve Erdoğan arasında geçen diyalog şöyle olmuştu:

Ruşen Çakır: Ben... Üzerimde bir şey var... Onu söylemeden, sormadan, soru değil aslında. Ben Hopalıyım biliyorsunuzdur. Hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin Metin Lokumcu da benim akrabam. Ben Diyarbakır’dayken, Kılıçdaroğlu’nu izlerken bu olay oldu ve çok üzüldük. Her anlamda bütün akrabalarım da tanıdıklarım da. Sizin orada tabi olayların da etkisiyle neler yaşandığını da arkadaşlarınızdan öğrendim Diyarbakır'da. Sonuçta gerçekten iyi bir insan talihsiz bir şekilde öldü. Sizin memleketinizde yıllarca öğretmenlik yapmış birisidir. Talihsiz bir şekilde öldü ve sizin ilk günkü şeyinizi tepkinizi şeyinizi gerçekten yadırgadık. Ben ve ailem, akrabalarım yadırgadı. Aradan geçen zaman içinde bu konuyu herhalde düşünmüşsünüzdür. Diyeceğiniz bir şey var mı?

Erdoğan: Ben öncelikle tabi, sizin akrabanız olması sebebiyle başınız sağ olsun diyeyim. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaştırsınlar bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman bir de o resimleri gördüğünüz zaman acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye herhalde siz de akrabanız da olsa, hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşüyorum.

Ruşen Çakır: Ama öldü efendim...

Erdoğan: Bilmem. Ben sadece bunu söylüyorum. Çünkü bu noktada ben böyle bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam ve elinde taşla bir emekli öğretmeni görmem. Çünkü o taşların karşısında ben varım, o taşlar bana atılıyor ve ben Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanıyım.

ANMA PROGRAMI

Metin Lokumcu için memleketi Hopa'da anma düzenlenecek. Anmaların ilk durağı Hopa Parkı olacak. 31 Mayıs Pazartesi saat 16.00'da düzenlenecek anmanın ardından 17.00'da da Metin Lokumcu’nun Kemalpaşa beldesi Dereiçi Köyü’ndeki anıt mezarı ziyaret edilecek.