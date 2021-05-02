Polis "yoğunluk yaratıyor" deyip gazeteleri topladı
Tekirdağ’da dün saat 15.00’ten sonra gazete almaya giden yurttaşlar, raflarda hiç gazete bulamadı. İşletme sahipleri ise polislerin, “gazete satışının yoğunluk yarattığını” öne sürerek, raflardaki gazeteleri toplattırdığını belirtti.
Tekirdağ’da polis ekipleri, gazete satan bayilerdeki gazeteleri, ”Yoğunluk yaratıyor” diyerek topladı.
BirGün’ün haberine göre Tekirdağ’da bir okuru, gazete almak için bayiye gittiğinde, raflarda hiç gazete bulamadı. İddiaya göre bunun nedeni ise dün saat 15.00’ten itibaren polislerin “gazete satışının yoğunluk yarattığını” öne sürerek, gazeteleri toplatması. Ancak “tam kapanma” kararının ardından açıklanan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde, gazete satışlarının engellenmesine dair hiçbir madde yok.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Gazete bulamayan yurttaşlardan biri, gazetelerin toplatılmasına "keyfi bir karar" diyerek tepki gösterdi: “Belirli bir saatten sonra gazete satışı olup olmayacağına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Memlekette kongreler lebaleb yapılırken bizim gazete almamız nasıl yasaklanabilir?”
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