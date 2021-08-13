Polonya, medya yasa tasarısını onayladı
Polonya parlamentosu dün yabancı medya kuruluşlarının faaliyletlerini kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri konusu olan tartışmalı yeni basın yasa tasarısını onayladı.
İktidardaki muhafazakâr eğilimli Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Polonya’da medya ve basın alanında faaliyet gösterecek şirketlerin lisans koşullarını yeniden düzenliyor.
Yeni yasa Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya’daki faaliyetini yasaklıyor. Tasarının Cumhurbaşkanı’nca onaylanması durumunda Polonya’da muhalif yayın yapan Amerikan kökenli TVN24 medya grubunun lisans hakkı iptal edilebilecek.
Karara ABD ve AB’den tepki geldi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tasarının onaylanmasından dolayı “derin rahatsızlık duyduğunu” belirtirken, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, “Yayın yasası taslağı olumsuz bir sinyal gönderiyor” dedi.
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' adımı