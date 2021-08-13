Polonya, medya yasa tasarısını onayladı

Polonya parlamentosu dün yabancı medya kuruluşlarının faaliyletlerini kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri konusu olan tartışmalı yeni basın yasa tasarısını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00
Polonya, medya yasa tasarısını onayladı
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İktidardaki muhafazakâr eğilimli Hukuk ve Adalet Partisi (PIS) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Polonya’da medya ve basın alanında faaliyet gösterecek şirketlerin lisans koşullarını yeniden düzenliyor.

Yeni yasa Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde kaydolan bir şirket bile olsa mülkiyeti AB dışı şirketlere ait medya kuruluşlarının Polonya’daki faaliyetini yasaklıyor. Tasarının Cumhurbaşkanı’nca onaylanması durumunda  Polonya’da muhalif yayın yapan Amerikan kökenli TVN24 medya grubunun lisans hakkı iptal edilebilecek. 

Karara ABD ve AB’den tepki geldi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tasarının onaylanmasından dolayı “derin rahatsızlık duyduğunu” belirtirken, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, “Yayın yasası taslağı olumsuz bir sinyal gönderiyor” dedi.


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