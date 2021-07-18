Polonyalı yüzücüler kota hesaplamasındaki yanlışlık nedeniyle ülkelerine döndü
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağı açıklanan 6 Polonyalı yüzücü, kota hesaplamalarında yanlışlık sebebiyle Japonya'ya gittikten kısa süre sonra ülkeden ayrıldı
Polonya basınında yer alan haberlerde, takım yarışlarına katılacak Polonyalı yüzücüler Alicja Tchorz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polanska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska ve Jan Holub'un, federasyonun kota hesaplamalarında yanlışlık yaptığının ortaya çıkması üzerine Japonya'ya gittikten kısa süre sonra ülkeden ayrıldığı belirtildi.
Yanlışlığın düzeltilmesinin ardından Polonya'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda 23 yerine 17 yüzücüyle yarışacağı ifade edildi.
Öte yandan bu gelişme üzerine Polonya Yüzme Federasyonu Başkanı Pawel Slominski ve yönetim kurulunun, birçok Polonyalı yüzücünün imzasının bulunduğu mektupla istifaya davet edildiği bildirildi.
Video Haberler
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
En Çok Okunan Haberler
- A101 bozulan ürünleri zorla çalışanlarına satıyor!
- Limanda dev uyuşturucu operasyonu!
- Anonymous'tan Peker'e 'bilgi saklama' yanıtı
- Eski Fenerbahçeli oyuncu, trafik kazasında yaralandı
- Esad'tan Suriyelilere 'Vatanınıza dönün' çağrısı
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması
- İki takım arkadaşı birbirine girdi
- FETÖ’nün yerini tarikatlar dolduruyor