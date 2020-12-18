Pompeo-Çavuşoğlu’nun yaptırım görüşmesinin detayları açıklandı
ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı S-400 yaptırım kararı üzerine, 2 ülkenin Dışişleri Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları belli oldu. Pompeo’nun Çavuşoğlu’na, “Türkiye’nin S-400 alımının Rusya’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim imkanı tanıdığını” söylediği belirtildi.
ABD’nin, Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım kararının ardından, Çavuşoğlu ve mevkidaşı ile CAATSA yaptırımları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin yaptırımın ardından ilk teması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown’un yaptığı yazılı açıklamayla aktarıldı. Pompeo görüşmede Çavuşoğlu’na, “Türkiye’nin S-400 alımının Amerikan personeli ve askeri teknolojisinin güvenliğini tehlikeye attığını ve Rusya’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim imkanı tanıdığını” söyledi.
‘ZARAR VERME NİYETİ TAŞIMIYOR’
Pompeo görüşmede, yaptırımların hedefinin Rusya’nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek olduğunu ve Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı.
NATO YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GERİ DÖN
Açıklamada, “Bakan Pompeo ayrıca Türkiye’yi, S-400 meselesini uzun yıllara dayanan savunma sektörü işbirliğimizle tutarlı şekilde çözmeye ve NATO’yla uyumlu silah alımına yönelik NATO yükümlülüklerine tekrar kendini adamaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.
Kaynak: VOA
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