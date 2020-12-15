Yaptırımın ardından Pompeo ile Çavuşoğlu'ndan ilk görüşme

15 Aralık 2020 Salı, 17:34

ABD'nin Türkiye'den aldığı S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulama kararının ardından, 2 ülkenin Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirdi. Mevkidaşı ile bir araya gelen Çavuşoğlu'nun görüşmesine ilişkin Dışişleri'nden, "Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD’nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirdi" açıklaması yapıldı.

ABD, CAATSA yaptırımlarıyla Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve kurumun 3 çalışanını yaptırım listesine almıştı. Mike Pompeo'nun, "Türkiye'yi S-400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" açıklaması üzerine Dışişleri de açıklamada bulunmuştu.