Portakal'dan dikkat çeken 18 Mart mesajı
Fatih Portakal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve "Ülkede, şu an bile “Çanakkale keşke geçilseydi,” diyen o kadar çok gerçek hain var ki! Ama bugün 18Mart. Sensiz Çanakkale Zaferi olamazdı" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Portakal, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı.
Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Fatih Portakal, "Bugün, ismini anmak istemeyecek olanlara inat: Çanakkale Geçilmez" notunu düştü.
Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle:
"Ülkede, şu an bile “Çanakkale keşke geçilseydi,” diyen o kadar çok gerçek hain var ki! Ama bugün #18Mart. Sensiz Çanakkale Zaferi olamazdı.
Bugün, ismini anmak istemeyecek olanlara inat: Çanakkale Geçilmez."
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