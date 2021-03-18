Portakal'dan dikkat çeken 18 Mart mesajı

Fatih Portakal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve "Ülkede, şu an bile “Çanakkale keşke geçilseydi,” diyen o kadar çok gerçek hain var ki! Ama bugün 18Mart. Sensiz Çanakkale Zaferi olamazdı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2021 Perşembe, 09:52
Portakal'dan dikkat çeken 18 Mart mesajı
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Gazeteci Fatih Portakal, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. 

Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Fatih Portakal, "Bugün, ismini anmak istemeyecek olanlara inat: Çanakkale Geçilmez" notunu düştü. 

Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkede, şu an bile “Çanakkale keşke geçilseydi,” diyen o kadar çok gerçek hain var ki! Ama bugün #18Mart. Sensiz Çanakkale Zaferi olamazdı.

Bugün, ismini anmak istemeyecek olanlara inat: Çanakkale Geçilmez."


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