Portakal'dan dikkat çeken açıklama

11 Aralık 2020 Cuma, 10:00

FOX TV’nin eski ana haber sunusu Fatih Portakal Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün Cuma namazı sonrası kuraklığa karşı yağmur duası yapılacağını açıklaması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Portakal'ın paylaşımı;

“Diyanet, bağlı ve bağımlı olduğu yönetimin çevre uygulamaları hakkında da 1/2 cümle etse ne anlamlı olur! Sen çevreyi talan ettir, ardından milleten ‘yağmur duası’ iste. Bu arada meteorolojik veriler Ege için kuvvetli yağmur gösteriyor bugünlerde dikkat!”