Portakal'dan dikkat çeken açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacağını açıkladı. Fatih Portakal bu açıklamanın ardından 'Meteorolojik veriler Ege için kuvvetli yağmur gösteriyor bugünlerde dikkat' dedi.
FOX TV’nin eski ana haber sunusu Fatih Portakal Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün Cuma namazı sonrası kuraklığa karşı yağmur duası yapılacağını açıklaması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İşte Portakal'ın paylaşımı;
“Diyanet, bağlı ve bağımlı olduğu yönetimin çevre uygulamaları hakkında da 1/2 cümle etse ne anlamlı olur! Sen çevreyi talan ettir, ardından milleten ‘yağmur duası’ iste. Bu arada meteorolojik veriler Ege için kuvvetli yağmur gösteriyor bugünlerde dikkat!”
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