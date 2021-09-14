Poyraz Karayel'e 'intihal' kararı: Telif davası sonuçlandı
Kanal D ekranlarında Limon Yapım imzasıyla 2015 yılında başlayarak üç sezon süren fenomen dizi Poyraz Karayel’in, beş yıl süren telif davası sonuçlandı. Mahkeme, dizinin yapımcılarına telif davası açan yazar Önder Saraloğlu'nu haklı buldu.
Limon Yapım imzasıyla 2015 yılında başlayarak üç sezon süren ve Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Poyraz Karayel’in, beş yıl süren telif davası sonuçlandı.
İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar’ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılarına telif davası açan yazar Önder Saraloğlu, İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde haklı bulundu.
MANEVİ TAZMİNAT KARARI
Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren mahkeme, yazar Önder Saraloğlu’nun Sancı öyküsünün Poyraz Karayel’in önemli bir kısmında kullandığına hükmederek davalıların maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.
"DİZİNİN ÖYKÜMDEN AŞIRILDIĞI KANITLANDI"
Karara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan yazar Önder Saraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Poyraz Karayel dizisinin benim Sancı adlı öykümden aşırıldığı ekteki mahkeme kararı ile kanıtlandı.Özgür kalemlerin özgürce yazacağı günler elbet güzel ülkeme de gelecek…"
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