Berfu Yenenler'den Yeni Akit'e bir gönderme daha: 'Ar damarımı sansürleyerek...'

Miss Turkey 2021'de beraber sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi sana bırakınca çocuğumuz oluyor" esprisini yapan ve bu espri üzerinden Yeni Akit'in hedef gösterdiği Berfu Yenenler'den çok konuşulacak bir cevap daha geldi. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Akit gazetesini bir kez daha ti'ye aldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 09:53
Berfu Yenenler'den Yeni Akit'e bir gönderme daha: 'Ar damarımı sansürleyerek...'
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Güzellik yarışması Miss Turkey 2021'i eşi Eser Yenenler'le birlikte sunan Berfu Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen, kendini bana bırak" diye espri yapan eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diye yanıt vermişti.

Berfu Yenenler, bu esprisi sonrası Yeni Akit tarafından hedef gösterilmişti. 

KOLLARINI VE BOYNUNU BUZLAMIŞLARDI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Berfu Yenenler haberini “Ar damarı çatlamış” başlığıyla vererek haber görselinde Berfu Yenenler’in kollarını ve boynunu buzlamıştı.

Berfu Yenenler ise haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ya hadi her şeyi geçtim de boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar” sözleriyle Yeni Akit'e tepki göstermişti.

YENİ AKİT'E YENİ GÖNDERME

Yenenler’den bugün bir paylaşım daha geldi. Birden fazla fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler, omuzlarını ve boynunu sansürleyerek Yeni Akit’e göndermede bulundu.

Berfu Yenenler, paylaşımına, "Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar tedbiri elden bırakmayalım" notunu düştü.


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