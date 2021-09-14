Berfu Yenenler'den Yeni Akit'e bir gönderme daha: 'Ar damarımı sansürleyerek...'

14 Eylül 2021 Salı, 09:53

Güzellik yarışması Miss Turkey 2021'i eşi Eser Yenenler'le birlikte sunan Berfu Yenenler, "Bırak ben sunayım istersen, kendini bana bırak" diye espri yapan eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diye yanıt vermişti.



Berfu Yenenler, bu esprisi sonrası Yeni Akit tarafından hedef gösterilmişti.

KOLLARINI VE BOYNUNU BUZLAMIŞLARDI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Berfu Yenenler haberini “Ar damarı çatlamış” başlığıyla vererek haber görselinde Berfu Yenenler’in kollarını ve boynunu buzlamıştı.

Berfu Yenenler ise haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ya hadi her şeyi geçtim de boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar” sözleriyle Yeni Akit'e tepki göstermişti.

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