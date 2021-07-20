Premier Lig ekiplerinden Everton'ın bir oyuncusu kadro dışı bırakıldı

20 Temmuz 2021 Salı, 15:07

Manchester polisinin, çocuklara karşı cinsel suçlar işlediği şüphesiyle göz altına aldığı futbolcunun Evertonlı Gylfi Sigurdsson olduğu iddia edildi.

İzlanda'dan Morgunbladid'in haberine göre; İngiliz gazeteleri Daily Mail ve The Sun oyuncunun ismini vermeden konuyu haberleştirse de bu oyuncu Gylfi Sigurdsson. İzlanda tarihinin en başarılı futbolcularından biri olan Gylfi Sigurdsson'un evinde arama yapıldı ve elektronik cihazlarına soruşturma nedeniyle el konuldu.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

İngiliz basınında, 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun çocuklara yönelik cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı haberi yer aldı.

Haberde Manchester polisi tarafından kefaletle serbest bırakılmadan önce futbolcunun tutuklandığı, oyuncunun evine bu ayın başlarından itibaren, polisin delil aramak için baskın düzenlediği bilgisi yer aldı.

Everton'un kadro dışı bıraktığı futbolcu ile 16 Temmuz'da göz altına alınan Premier Lig futbolcusunun aynı kişi olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı, konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Everton, polis soruşturması bekleyen bir oyuncusunun kadro dışı bırakıldığını doğrulayabilir. Kulüp, soruşturmalar konusunda yetkilileri desteklemeye devam edecek ve şu anda başka bir açıklama yapmayacaktır."