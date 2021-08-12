Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe, 13:23

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Almanya'da (Bundesliga) 2021-2022 sezonu maçları, yarın başlayacak.



Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol pazarı olan İngiltere'de yeni sezonun ilk düdüğü, Premier Lig'e yeni yükselen Brentford ile Arsenal arasındaki karşılaşma için çalacak.



Jadon Sancho transferiyle dikkatleri üzerine çeken geçen sezonun ikincisi Manchester United, 14 Ağustos Cumartesi günü Leeds United, kadrosunu Jack Grealish ile güçlendiren son şampiyon Manchester City ise 15 Ağustos Pazar günü Tottenham'ın karşısına çıkacak.

Yaz transfer sezonunda takımlarında kalmaları durumunda Türkiye'den 3 milli futbolcu, Premier Lig'de mücadele edecek. Çağlar Söyüncü, Leicester City, Cenk Tosun, Everton, Halil Dervişoğlu da Brentford kadrosunda yer alıyor.



LA LİGA, RONALDO'DAN SONRA MESSİ'Yİ DE KAYBETTİ

İspanya ligi, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de 17 yıllık Barcelona kariyerini noktalayarak Paris Saint-Germain'e gitmesiyle marka değerinde önemli kayıp yaşayacak.

2021-2022 sezonu santrasının yarın oynanacak Valencia-Getafe müsabakasıyla yapılacağı La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid ise 15 Ağustos Pazar günü Celta Vigo ile karşılaşacak.

Real Madrid, 14 Ağustos Cumartesi günü Alaves'e konuk olacak. Barcelona ise 15 Ağustos Pazar günü Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor, Celta Vigo, Enes Ünal da Getafe formasıyla La Liga'da top koşturacak.

BAYERN MÜNİH'TE NAGELSMANN DÖNEMİ

Son 9 yıl da dahil elde ettiği 31 şampiyonlukla Almanya ligi tarihinin en başarılı takımı Bayern Münih, 34 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni bir sayfa açacak.

Bayern Münih, yarın oynanacak yeni sezonun açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak.

Stuttgart'ın Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, şans verilmesi halinde Bundesliga'da oynayacak.







İLK HAFTA PROGRAMI

Premier Lig:

Yarın: 22.00 Brentford-Arsenal

14 Ağustos Cumartesi: 14.30 Manchester United-Leeds United, 17.00 Burnley-Brighton, 17.00 Chelsea-Crystal Palace, 17.00 Everton-Southampton, 17.00 Leicester City-Wolverhampton, 17.00 Watford-Aston Villa, 19.30 Norwich City-Liverpool

15 Ağustos Pazar: 16.00 Newcastle United-West Ham United, 18.30 Tottenham-Manchester City

La Liga:

Yarın: 22.00 Valencia-Getafe

14 Ağustos Cumartesi: 18.00 Osasuna-Espanyol, 20.30 Cadiz-Levante, 20.30 Mallorca-Real Betis, 23.00 Alaves-Real Madrid

15 Ağustos Pazar: 18.30 Celta Vigo-Atletico Madrid, 21.00 Barcelona-Real Sociedad, 23.15 Sevilla-Rayo Vallecano

16 Ağustos Pazartesi: 21.00 Villarreal-Granada, 23.00 Elche-Athletic Bilbao





Bundesliga:

Yarın: 21.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih

14 Ağustos Cumartesi: 16.30 Arminia Bielefeld-Freiburg, 16.30 Augsburg-Hoffenheim, 16.30 Stuttgart-Greuther Fürth, 16.30 Union Berlin-Bayer Leverkusen, 16.30 Wolfsburg-Bochum, 19.30 Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt

15 Ağustos Pazar: 16.30 Mainz 05-Leipzig, 18.30 Köln-Hertha Berlin