Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın, Türkiye'de düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda boy göstereceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:05
Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1991 yılından beri düzenlenen şampiyonada 2010 yılında şampiyonluk elde ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlamıştı.


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