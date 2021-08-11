Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın, Türkiye'de düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda boy göstereceği açıklandı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1991 yılından beri düzenlenen şampiyonada 2010 yılında şampiyonluk elde ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlamıştı.
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler