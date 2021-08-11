Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:05

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın 1991 yılından beri düzenlenen şampiyonada 2010 yılında şampiyonluk elde ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlamıştı.